Andrea Pirlo fez este sábado a antevisão da visita à Udinese e foi questionado sobre Cristiano Ronaldo, que está há três jogos sem marcar.

«O Ronaldo está bem, treinou bem esta semana. Está tranquilo e isso é positivo para todo o grupo», disse o técnico da Juventus, adiantando que o português «está muito motivado porque entende que este é um momento especial e um campeão tenta sempre fazer o melhor.»

Pirlo explicou ainda que «Ronaldo vai jogar com Dybala na frente, porque Morata está a contas com um problema no gémeo, e ainda está em dúvida para o encontro».