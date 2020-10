A Procuradoria de Turim abriu um processo, designado K, sem suspeitos nem indícios de crime, na sequência das informações sobre o desrespeito das regras de isolamento por parte de sete jogadores da Juventus, entre os quais Cristiano Ronaldo.



Segundo a agência de notícias ANSA, os jogadores em questão devem ser sujeitos ao pagamento de uma multa que pode ascender aos mil euros.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo, tal como outros seis companheiros de equipa, estava em isolamento com a Juve num hotel, depois de dois casos positivos de covid-19 em elementos do staff do clube.



O avançado português acabou por abandonar o hotel antes de receber o segundo resultado dos testes à covid-19, para se juntar à Seleção Nacional.



Tal como Ronaldo, também Bentancur (Uruguai), Cuadrado (Colômbia), Danilo (Brasil), Dybala (Argentina) viajaram para as respetivas seleções, enquando Buffon e Demiral sairam do hotel para ir para casa.



A Juventus informou a Autoridade de Saúde Italiana, que encaminhou o tema para o Ministério Público. Seguiu-se então, já nesta quinta-feira, o natural passo processual, com a abertura do processo de inquérito.