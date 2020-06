Antigos colegas no Manchester United e na Seleção Nacional, Nani confessou ter tido uma conversa com Cristiano Ronaldo há dois anos em que abordou o futuro da carreira do agora jogador da Juventus.

«Há dois anos, ele disse-me que provavelmente vai acabar nos Estados Unidos» adiantou o extremo dos Orlando City, em entrevista à ESPN. «Não é certo, mas há uma possibilidade de isso acontecer», continuou.

O contrato de Ronaldo com a Juventus acaba em 2022, altura em que terá 37 anos.

Quando questionado sobre o seu futuro, em 2015, Ronaldo disse querer «acabar a carreira ainda a alto nível, num bom clube». «Não significa que, os EUA, o Qatar ou o Dubai sejam uma má escolha, mas não me vejo a ir para nenhum desses países», argumentou.

Já na Juventus, Ronaldo comparou-se a outros jogadores, que com a sua idade, procuram clubes pelo retorno financeiro e não pelo projeto desportivo.

«Há jogadores com a minha idade que vão para o Qatar ou China para terminar a carreira, eu venho para rejuvenescer» disse Ronaldo na sua apresentação pelo clube italiano. «Mostra que eu sou diferente» rematou.