A Juventus empatou este domingo com a Lazio, 1-1, no Olímpico de Roma, em jogo da 7.ª jornada da Serie A.

No jogo que marca o regresso de Cristiano Ronaldo à titularidade na competição (já tinha sido titular na Champions) após a paragem devido à covid-19, o português abriu o marcador aos 14 minutos, ao rematar na área aproveitando um cruzamento de Cuadrado.

E esteve depois muito perto de bisar, com um remate a bater no poste, um livre que Pepe Reina defendeu, e um remate que passou perto da baliza. Mas acabou por sair a 15 minutos do fim do encontro, com queixas, após uma bola dividida com Luis Alberto.

Nos minutos finais, a Lazio foi a equipa que mais procurou o golo e acabou por o conseguir, já nos descontos, quando Correra fez um excelente trabalho no lado esquerdo, colocou em Caicedo, ex-jogador do Sporting, que disparou para o fundo da baliza, fazendo o empate.

Este resultado deixa a Juventus a três pontos do líder Milan, que ainda não entrou em campo nesta jornada.