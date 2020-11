A Juventus goleou o Ferencváros na última jornada da Liga dos Campeões, por 4-1, mas Cristiano Ronaldo não estava nada satisfeito no fim do jogo, apesar de ter alinhado os noventa minutos. A revelação foi feita pelo defesa Marcel Heister, que ainda tentou trocar de camisola com o português, porém viu o pedido recusado.

«Ele pareceu-me um pouco chateado. Apenas acenou com desprezo quando lhe perguntei sobre [trocar] a camisola. Talvez porque não marcou um golo contra nós. Ou então porque lhe tirei a bola quando me tentou driblar. Havia uma foto disso, publiquei no Instagram. Foi a experiência mais linda da minha vida», contou ao portal Goal e ao SPOX.

O emblema húngaro defrontou também o Barcelona nesta edição da prova milionária, mas Heister nem sequer se atreveu a pedir a camisola a Leo Messi.

«Gostava de a ter, mas como estava claro que todos queriam, contive-me completamente. Ele fez sinal para os outros que ia entregar a camisola no túnel, mas desapareceu logo de seguida», rematou.