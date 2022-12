Cristiano Ronaldo pediu uma cópia dos documentos da Juventus que estão na base do processo de crime fiscal que o clube enfrenta e que levou à demissão em bloco da administração bianconera.

A informação é do Corriere della Sera e da Gazzetta dello Sport, que indicam que a 4 de novembro um advogado mandatado pelo jogador português pediu uma cópia da documentação, uma vez que tem «interesse» no processo.

Refira-se que na base do processo judicial estão, para além de outros contratos, os cerca de 20 milhões de euros em salários que a Juve devia a Ronaldo.

Ora, escrevem agora os jornais italianos que Ronaldo pode vir a reclamar esses 19,8 milhões de euros, que vêm de um acordo feito, na altura da pandemia, com o clube transalpino.

No entanto, o CEO da Juventus, Maurizio Arrivabene [mais conhecido por ter sido o diretor da Ferrari na F1], negou aos procuradores que a Vecchia Signora tenha qualquer dívida a Ronaldo, informa a Gazzetta dello Sport.

Nas escutas telefónicas que o Corriere della Sera transcreve, o nome do internacional português surge várias vezes e sempre alusão à «carta Ronaldo». No fundo, o documento em que terá ficado escrito o acordo de pagamento dos 19,8 milhões que estão em causa.

De acordo com os procuradores, esse pagamento não existiu, mas sim adiado para temporadas seguintes, o que permitiu à Juventus melhorar de forma artificial o seu balanço financeiro.

«Deve ser enfatizado que da consulta do relatório financeiro até 30 de junho de 2021, nenhuma informação relativa a esta matéria é encontrada e, mais do que isso, através das escutas realizadas confirma-se a persistência de elementos de opacidade nesta situação», escrevem os procuradores no processo, informa o Corriere della Sera.

O mesmo jornal termina dizendo que Cristiano Ronaldo foi citado pelos procuradores, a 8 de julho, como pessoa informada dos factos.