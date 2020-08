Cristiano Ronaldo deixou esta quinta-feira uma longa mensagem nas redes sociais a perspetivar a nova temporada, a terceira ao serviço da Juventus.

Aos 35 anos, o internacional português garante que a motivação é conquistar «Itália, a Europa e o Mundo».

«Enquanto me preparo para a minha terceira temporada como ‘bianconero’, o meu espírito e ambição estão tão elevados como sempre. Metas. Vitórias. Comprometimento. Dedicação. Profissionalismo. Com todas as minhas forças e com a preciosa ajuda dos meus companheiros e de toda a equipa da Juventus, trabalhamos mais uma vez para conquistar a Itália, a Europa e o Mundo!», escreveu.

«Quebrar recordes. Ultrapassar obstáculos. Conquistar títulos e alcançar metas pessoais. Fazer mais e melhor, mais uma vez. Chegar mais longe e ter sucesso em todos os desafios que se coloquem no nosso caminho. Tornar cada ano numa aventura melhor do que a anterior e vencer tudo com a ajuda dos adeptos», acrescentou.