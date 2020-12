A Juventus de Cristiano Ronaldo já está em Barcelona, onde defronta esta terça-feira a equipa de Lionel Messi e Francisco Trincão.

Junto ao hotel onde pernoita a equipa italiana estavam algumas dezenas de adeptos, que fizeram questão de se fazer ouvir, sobretudo no momento em que o craque português, rival do Barcelona nos tempos em que atuou no Real Madrid, desceu do autocarro.

Houve quem gritasse pelo nome dele, quem replicasse o «sim» de Ronaldo e, aparentemente, quem tivesse tentado afetar o moral de Ronaldo, que respondeu com o polegar levantado.

O Barcelona-Juventus vai marcar o reencontro de Cristiano Ronaldo com o Barcelona e Lionel Messi, com quem o português divide o «trono» do futebol mundial há mais de uma década. As duas equipas estão separadas por três pontos no Grupo G, com vantagem para o Barcelona, que venceu em Turim por 2-0.

Veja a receção a Cristiano Ronaldo: