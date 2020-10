Karim Benzema deu uma entrevista a Jorge Valdano para o programa Universo Valdano em que falou sobre vários temas da carreira, incluindo como foi jogar com Cristiano Ronaldo.

«Ele estava lá para marcar, mudei o meu jogo para jogar com ele», começou por dizer o francês.

«No Lyon atuava de outra forma. Agora estou livre no campo, gosto de levar a bola. Com o Cristiano mudei, joguei para ele», continuou Benzema, adiantando:

«Tinha um rapaz na equipa que marcava o dobro ou o triplo dos golos e, quando assim é, tens de te adaptar. Pensei que não havia problemas, que tinha de mudar o meu jogo, fazer mais assistências. Deixei de lado a minha alma de querer marcar golos».

Benzema, que revelou ter no outro Ronaldo [Nazário] o seu ídolo, confessou ainda que foi difícil a adaptação ao Real Madrid porque «não sabia o que significava o Real Madrid, a cidade, a equipa, as pessoas, a pressão…»

«No Lyon eu era um pouco protegido pelo presidente», admitiu. «Este clube ganhou muitas Champions, tinha os galáticos... era muito difícil, via que no balneário estavam os melhores. Eu estava sozinho, não falava espanhol. Foi um pouco difícil porque se não te sentes bem fora do campo, lá dentro as coisas complicam-se. Foi isso que aconteceu no primeiro ano.»