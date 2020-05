É uma das figuras mais singulares do futebol moderno, quer pela forma de estar quer pela maneira como vive o futebol e desde que deu nas vistas no comando técnico do Borussia de Dortmund que Jurgen Klopp é reconhecidamente apontado como alguém que não deixa nada por dizer. Nem mesmo quando a questão passa pela decisão entre dois dos melhores jogadores de sempre, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, a eterna escolha entre qual dos dois é o melhor. Klopp não hesita em apontar o seu eleito, mas fá-lo de maneira, no mínimo curiosa.

«Para mim o melhor é Messi, mas é impossível admirar mais Cristiano Ronaldo do que já o faço. A explicação é a seguinte. Já jogámos contra ambos e são quase impossíveis de defender. Se tivesse que definir um jogador perfeito, teria a altura, a capacidade de saltar e a velocidade de Ronaldo. A isso juntas a sua atitude, o seu profissionalismo e é perfeito, não podia ser melhor. Messi tem condições físicas mais baixas desde o seu nascimento, faz com que tudo pareça simples. Por isso gosto mais dele, mas Cristiano Ronaldo é um jogador absolutamente perfeito», afirmou o treinador do Liverpool numa entrevista no canal do Youtube «freekickerz».

Jurgen Klopp confessa-se admirador de ambos os jogadores e lamenta que o tempo passe por eles pois Cristiano Ronaldo já tem 35 anos e Lionel Messi está a um passo dos 33.

«Ambos deixaram sua marca por um longo período de tempo. Existem jogadores jovens com o mesmo potencial que eles, mas fazer o os dois fizeram durante tantos anos é realmente incrível. Infelizmente, ambos estão a ficar mais velhos», concluiu o técnico de 52 anos que conduziu o Liverpool à conquista da última edição da Liga dos Campeões.