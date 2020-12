Cristiano Ronaldo foi o segundo jogador mais votado para a eleição do The Best, que consagrou esta noite Robert Lewandowski como o melhor jogador do mundo de 2020.

O avançado português recolheu 38 pontos, contra os 52 do polaco. Ronaldo ficou assim à frente de Lionel Messi, o terceiro mais votado com 35 pontos.

Sadio Mané é o primeiro jogador a surgir depois do pódio, com 29 pontos, numa lista que tem como principal surpresa Neymar: o brasileiro do PSG esteve em grande na caminhada dos parisienses na Champions, mas surge apenas na nona posição, com 16 pontos.

Klopp e Flick terminaram... empatados

Ora, nos treinadores a situação foi bem mais equilibrada: Jürgen Klopp foi eleito o treinador do ano, mas conseguiu os mesmos 24 pontos do que o compatriota Hans-Dieter Flick, do Bayern Munique.

A distinção acabou por pender a favor do técnico do Liverpool porque foi mais votado pelos selecionadores nacionais.

No terceiro lugar, com 11 pontos, ficou Marcelo Bielsa, do Leeds, ao passo que Zidane, do Real Madrid, ficou em quarto com nove pontos. A fechar esta lista está Julen Lopetegui, treinador do Sevilha que passou pelo FC Porto, com quatro pontos.