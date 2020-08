Cristiano Ronaldo está nomeado para o golo da semana da Liga dos Campeões.

O avançado da Juventus bisou na partida frente ao Lyon e o segundo golo, de fora de área, vale-lhe a nomeação, de acordo com o que foi divulgado pela UEFA este domingo.

O internacional português concorre com Lionel Messi, Robert Lewandowski e Karim Benzema.

Veja nos vídeos acima associados os golos nomeados para melhor da semana da Champions.

Which goal are you voting for? 🤔



⚽️ Ronaldo (2nd vs Lyon)

⚽️ Lewandowski (2nd vs Chelsea)

⚽️ Messi (vs Napoli)

⚽️ Benzema (vs Man. City)#UCLGOTW | @NissanFootball