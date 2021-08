O defesa português José Fonte, a jogar no atual campeão francês Lille, já reagiu à chegada de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain. O jogador de 37 anos vê o nível do futebol francês a crescer com a chegada do astro argentino à Ligue 1.

«Em termos desportivos, é ótimo para o futebol francês. É incrível ter um jogador como Lionel Messi no futebol francês», afirmou o defesa em entrevista ao talkSport.

Apesar da chegada de Messi, José Fonte gostava de ver um amigo a competir igualmente em França.

«Escrevo todos os dias ao Cristiano Ronaldo para vir para o Lille. Ele só responde: 'ha ha ha'», disse José Fonte, que espera grandes trabalhos contra a nova frente de ataque do Paris Saint-Germain. «Imagina manter a baliza inviolada contra Messi, Neymar e Mbappé. Irá valorizar-nos ainda mais se o conseguirmos. Eles vão defender? Não sei. Será interessante ver a competitividade da liga esta época», disse.

Quanto à fórmula ideal para combater o favoritismo do PSG, Fonte garante que terá de ser com trabalho de grupo. «Tem que ser um esforço de equipa. Se vais jogar futebol homem a homem ou individual, eles vão ganhar-te nove em cada dez vezes. Eles são mais rápidos, mais habilidosos, eles não perdem para ninguém», confessou o defesa do Lille.

Contudo, Fonte vê um problema de cumprimento de regras que atinge uns, mas não outros.

«Vários clubes estão a restringir os gastos. Não podem contratar muito, não podem trazer jogadores com grandes salários, e então o PSG chega e parece que não há lei», atirou o jogador português, que acrescentou: «Ganhar a liga não é garantido, eles contam com muitas coisas que podem não acontecer. Como é que isso pode acontecer? O orçamento baixou no Lille, alguns jogadores tiveram que cortar nos salários. Depois vais ao PSG e vês Gianluigi Donnarumma a assinar, Sergio Ramos a assinar, Georginio Wijnaldum a assinar. Todos esses jogadores vêm com grandes, grandes salários e juntam-se aos muitos jogadores do clube já com salários incríveis. É daí que vem a frustração», concluiu.

Lionel Messi assinou contrato com o PSG até 2023. Será apresentado oficialmente nesta quarta-feira.