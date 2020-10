Miralem Pjanic partilhou balneário com Cristiano Ronaldo na Juventus e agora com Messi no Barcelona. Em entrevista ao jornal Tuttusport, a propósito do jogo da Liga dos Campeões que vai opor as duas equipas, o jogador mostrou admiração por ambos: «São dois extraterrestes. Messi é um autêntico génio, enquanto que Cristiano Ronaldo é um vencedor nato, não lhe interessa mais nada.»

O jogador bósnio acrescentou: «Messi é impressionante. É difícil de descrever: o que vês nos jogos faz-te pensar que é um extraterrestre, mas ao vê-lo de perto, nos treinos, percebes que ele é mesmo assim, é a sua condição natural. A simplicidade com que faz gestos técnicos incríveis é o que mais impressiona. Cada vez que ele tem a bola acontece alguma coisa».

«Ronaldo é um campeão absoluto. Um trabalhador incrível, atento a cada pormenor, que é obcecado pelos golos, pelas estatísticas, pelas vitórias. É um verdadeiro vencedor, um líder, mas também alguém que se integra no grupo de forma agradável», disse ainda o agora jogador da Juventus.

«Daqui a uns anos, quando pararem, vamos perceber o nível a que eles chegaram, a quantidade de golos que marcaram. Os campeões que são. Tenho o privilégio de ter jogado com os dois, de os ver de perto e de aprender com eles.»