Gianluca Zambrotta foi jogador do Barcelona e da Juventus e, na antevisão da partida, lamentou que os adeptos não possam assistir ao reencontro de Leo Messi e Cristiano Ronaldo. «Tenho pena, porque Cristiano vs Messi sempre foi um desafio empolgante... estamos a falar de dois extraterrestres que dominam o futebol mundial há dez anos», disse ao jornal Sport.

Apesar de admirar os dois craques, o antigo internacional italiano admitiu preferir o jogador do Barcelona. «Obviamente, prefiro Messi porque foi meu companheiro no Barcelona, conheci-o bem e sei tudo o que ele pode dar. É um grande talento, um génio do futebol que comparo sempre ao Maradona. Leo e Diego jogaram em dois momentos diferentes, é verdade, mas eu vejo-os com características muito semelhantes em campo», confessou.

Zambrotta lembrou ainda os primeiros passos de Messi na equipa principal do Barcelona. «Ele era um bom menino, muito humilde e já cheio de talento. Quando eu estava lá, o Messi era muito jovem, mas estava na primeira equipa há muito tempo, a mostrar a todos o seu enorme potencial. São lembranças muito boas... Hoje tenho a sorte de contar ao meu filho que joguei com o Lionel Messi, tirei fotos com ele, além da camisola e das chuteiras», contou.

Agora comentador num canal de televisão italiano, Zambrotta diz ser «impossível» ver Messi com outra camisola. «É um ídolo do Barça e de Barcelona. Cresceu e triunfou ali. Vejo-o a jogar sempre e só no Barcelona», atirou.