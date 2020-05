Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são as maiores figuras do futebol mundial há vários anos, mas há quem não se impressione assim tanto com os dois astros.

É o caso de Ismael Bennacer, atual jogador do Milan, que, em entrevista à La Gazzetta dello Sport, revelou que há nenhum colega de profissão que idolatre.

«Não tenho colegas que idolatre. Admiro alguns, mas se encontrar o Cristiano Ronaldo ou o Messi não me vou juntar à procissão para prestar-lhes tributo. Não é arrogância, é precisamente o oposto: a minha religião ensinou-me que a humildade é fundamental, por isso o Ronaldo e o Messi são homens como todos os outros», afirmou.

«Quando joguei contra a Juventus pela primeira vez, ao serviço do Empoli, no final do jogo muitos dos meus colegas de equipa pediram uma selfie com Ronaldo, mas eu não», atirou.