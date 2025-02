Há 40 anos, na cidade do Funchal, nasceu um tal de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, fruto do humilde casamento de Dolores Aveiro e José Diniz Aveiro.

Entretanto, 21 anos volvidos, no município de Vila Verde, nasceu Cristiano Ronaldo Sousa Peixoto, enquanto Portugal se entusiasmava com o Euro 2004.

Ora, a 5 de fevereiro de 2004 já havia nascido outro Cristiano Ronaldo – com um ano de diferença – natural de Santa Maria da Feira.

No dia em que o capitão da Seleção Nacional completa 40 anos, o Maisfutebol desvenda a história de 12 rapazes batizados com o nome de Cristiano Ronaldo. De Barcelona a São Paulo, os contextos variam, mas há elos em comum, como o fascínio por CR7, o percurso no futebol e o hábito de puxar pela identificação para comprovar o nome.

Percorra o dossier do Maisfutebol para conhecer as histórias, peripécias e rumos destes 12 rapazes, homónimos de Cristiano Ronaldo.