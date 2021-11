O golo apontado por Cristiano Ronaldo ao Tottenham a 30 de outubro está entre os nomeados para melhor golo do mês passado.

O avançado português do Manchester United enfrenta a concorrência da estrela do Liverpool Mohamed Salah (dois golos), o companheiro Mason Greenwood, de Youri Tielemans (Leicester, dois golos), Callum Wilson (Newcastle) e Che Adams, do Southampton.

Todos os golos a concurso: