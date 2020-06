A Juventus venceu esta noite em Génova, por 3-1, na 29.ª jornada da Liga Italiana, e mantém uma vantagem de quatro pontos na liderança, dando mais um passo para a revalidação do título de campeã.

Cristiano Ronaldo foi uma das figuras da partida ao marcar o segundo da Juve numa bomba à baliza de Mattia Perín. O português marcou pelo terceiro jogo consecutivo e chegou aos 24 golos na Serie A.

Cristiano Ronaldo (56') ??????



It was only a matter of time for #Juve #GenoaJuventus

0 | Genoa

2 | Juventuspic.twitter.com/tcbKEuK9E8