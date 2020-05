Já de regresso a Itália, Cristiano Ronaldo continua em casa a manter a forma para um possível regresso à competição.

Como já vem sendo habitual, o internacional português partilhou um momento do treino desta terça-feira, que contou com uma ajuda especial: a do filho, Cristiano Ronaldo Jr.

No jardim, o avançado da Juventus e Cristianinho fizeram um exercício simples de passe, com o Ronaldo mais velho a puxar pelo mais novo. «Não podes falhar nenhum», ouve-se no vídeo.