Cristiano Ronaldo respondeu às críticas recebidas após a eliminação da Liga dos Campeões com o FC Porto da forma que melhor o caracteriza: com golos.

Nos últimos dias, o avançado português recebeu uma chuva de críticas não só pela exibição algo cinzenta em Turim, mas também por ter saltado e virado as costas na barreira ao livre de Sérgio Oliveira, decisivo para a passagem dos dragões aos quartos de final.

No final do jogo deste domingo com o Cagliari, no qual Ronaldo assinou um hat-trick, Andrea Pirlo falou sobre a tarde/noite inspirada do português. ««Cristiano estava zangado como toda a equipa depois de sermos eliminados da Liga dos Campeões. E hoje ele respondeu em campo. É mais importante ele falar lá dentro do que em qualquer outro lado», disse o treinador da Juventus.