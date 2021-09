O Manchester United divulgou esta quarta-feira a primeira entrevista de Cristiano Ronaldo após ter sido anunciado o regresso ao clube.

No vídeo, partilhado no site do clube, com uma versão mais curta partilhada nas redes sociais, Ronaldo fala sobre a sensação de voltar aos Red Devils.

«Como sabem, eu tive uma história fantástica neste clube incrível. Cheguei com 18 anos e estou muito feliz por voltar a casa após 12 anos. Estou ansioso por jogar o meu primeiro jogo», começou por dizer o jogador português.

«Voltar é a melhor decisão que eu podia tomar. É a altura certa. Mudei da Juventus para o Manchester United, é um novo capítulo e quero continuar a fazer história, tentar ajudar a equipa a conseguir bons resultados, ganhar troféus e conquistar grandes coisas», acrescentou Ronaldo, que foi questionado sobre o papel que Alex Ferguson teve no seu regresso.

«Como toda a gente sabe, quando assinei pela primeira vez pelo Manchester United, tinha eu 18 anos, Sir Alex Ferguson foi a chave. Recordo-me de quando joguei contra o Manchester United, estava eu no Sporting», recordou Ronaldo.

«É como um pai no futebol para mim. Ajudou-me muito, ensinou-me muitas coisas e teve um grande papel pela relação que temos. Continuamos em contacto sempre. É uma pessoa fantástica e realmente eu gosto muito dele. E ele foi a chave principal para eu estar onde estou e para assinar pelo Manchester United», disse o jogador português.

Cristiano Ronaldo disse ainda que já teve uma primeira conversr com Ole Gunnar Solskjaer, com quem tem «uma excelente relação» até porque jogaram juntos três anos. «Ainda vamos ter tempo de falar cara a cara para eu saber o que ele espera, mas, como eu já disse, venho para ajudar a equipa a conseguir os resultados e o treinador por contar comigo para o que precisar. Estou disponível para tudo.»

O jogador português falou ainda sobre os adeptos dos red devils, que continuam a cantar o seu nome. «Os adeptos são a chave do futebol e estou muito contente por voltar a ver os estádios cheios. Os adeptos do Manchester United são especiais. Sei que continuam a cantar a minha música, o que me deixa ainda mais feliz, e o meu compromisso é dar tudo em campo, como fiz antes e como faço sempre. Espero vê-los muito em breve.»