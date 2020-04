Cristiano Ronaldo visitou o Museu do Nacional, no Funchal, aproveitando a oportunidade para rever alguns objetos da sua infância e recordar momentos do início da carreira, antes da transferência para o Sporting, em 1997, no arranque de uma carreira ímpar a nível mundial.

«É sempre bom estar de volta a casa», escreveu o jogador na sua conta pessoal no Instagram, assinalando o momento, com fotografias cedidas pelo clube da Choupana.

Cristiano Ronaldo foi conhecer a seção dedicada à sua passagem pelo clube e assinou o livro de honra da instituição.