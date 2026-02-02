Cristiano Ronaldo recusou jogar pelo Al Nassr contra o Al Riyadh, na tarde desta segunda-feira, fruto de uma tensão com PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) que dura desde o princípio da época. Apesar da ausência do capitão do Al Nassr, os adeptos não esquecem o internacional português.

Em 22 jogos pelos sauditas nesta época, Ronaldo leva 18 golos e três assistências. Na Arábia desde 2023, o ponta de lança leva 117 golos e 22 assistências em 133 jogos pelo Al Nassr.