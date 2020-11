Cristiano Ronaldo! Sempre ele.



Após recuperar da covid-19, o internacional português entrou na partida frente ao Spezia aos 56 minutos e desbloqueou a partida a favor da Juventus. O avançado precisou apenas de três minutos (!) para marcar: lançado por Morata, CR7 entrou na área, driblou o guarda-redes adversário e atirou a contar.



De resto, ao intervalo o jogo estava empatada a uma bola. Morata adiantou a Vecchia Signora aos 14 minutos, mas Pobega igualou num remate que desviou num contrário e traiu Szczęsny. Pelo meio, o avançado espanhol voltou a ter um golo anulado após recurso ao VAR.



Depois do 1-2 de Ronaldo, Adrien Rabiot fez Pirlo respirar de alívio ao anotar o terceiro golo dos campeões italianos. Lançado por Chiesa, o internacional francês entrou na área driblou Chabot e bateu Provedel. Ronaldo fez o 4-1 final aos 75 minutos com um penálti à Panenka e assinou o bis c chegou aos cinco golos na presente edição da Serie A.



Com este triunfo, a Juventus subiu provisoriamente ao segundo lugar e está a quatro pontos do líder AC Milan. Por sua vez, o Spezia é 16.º com cinco pontos.



Refira-se que no outro jogo que teve início às 14 horas, a Lazio venceu em casa do Torino por 4-3 com dois golos no período de compensação, sendo que o último foi anotado pelo ex-Sporting Felipe Caicedo.