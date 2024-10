Faz esta segunda-feira, dia 7 de outubro, 22 anos, que Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro golo em competições oficiais, o primeiro de um total de 905 que acumulou até ao momento, o último dos quais, marcado no passado sábado, a uma média superior a 41 golos por ano.

Foi ainda com a camisola do Sporting, na 6.ª jornada da temporada de 2002/03, no Estádio de Alvalade, na vitória dos leões de Lazlo Bölöni sobre o Moreirense (3-0). O bielorusso Vitali Kutuzov abriu o marcador, aos 30 minutos, e, quatro minutos depois, Cristiano Ronaldo dava início à bela história que os portugueses e o mundo têm acompanhado nos últimos 22 anos.

O internacional português acabaria por marcar o segundo golo no mesmo jogo, já em período de compensação. Foram os dois primeiros golos de um total de cinco que Cristiano Ronaldo marcou de leão ao peito, antes de sair, na temporada seguinte, para o Manchester United.

Aqui está o primeiro golo de Cristiano Ronaldo, recordado pela Sport TV: