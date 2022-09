A federação inglesa (FA) acusa Cristiano Ronaldo de conduta imprópria ou violenta.

Em causa está o incidente com um jovem adepto do Everton, em abril. Ao sair para o túnel de Goodison Park, no final do jogo, o jogador do Manchester United atirou ao chão o telemóvel de um jovem adepto que o filmava.

Ronaldo pediu desculpa ao jovem adepto, mas o convite para um jogo dos «red devils» foi recusado pela mãe, que criticou a postura do jogador português.

Cristiano chegou a ser advertido pela polícia de Merseyside, mas agora arrisca uma punição desportiva. Em comunicado agora divulgado, a FA informa que o internacional português é acusado de infringir E3, considerando que a conduta do jogador, «no final do jogo, foi imprópria e/ou violenta».

O Manchester United reagiu em comunicado, também, garantindo que vai defender o jogador desta acusação.

O próximo jogo dos «red devils» será precisamente o dérbi com o Manchester City, a 2 de outubro.

ARTIGO ATUALIZADO