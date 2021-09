Cristiano Ronaldo assinou pelo Manchester United por dois anos, com mais um de opção. O avançado português de 36 anos iniciou a época em Inglaterra em grande forma, com quatro golos em três jogos, mas já surgiram palpites sobre a próxima etapa na carreira.



«Se ele sente que tem de estar ao lado do treinador a dar instruções, então devem deixá-lo fazer isso. Já o vimos a fazer isso nos palcos internacionais, mais recentemente no Europeu, a dar ordens de fora. O rapaz vai ser treinador, tenho a certeza», disse Tim Sherwood, antigo jogador e treinador de clubes como o Tottenham e Aston Villa.

Tim Sherwood vai mais longe e, em declarações à Ladbrokes, define um prazo para isso acontecer. «Aposto que o Ronaldo vai ser treinador do Manchester United em 18 meses. Quando o Ronaldo deixar de jogar, penso que ele vai ser treinador, vai ser uma escolha automática», atirou.

«Se eles vencerem a Premier League, a Champions, a Taça de Inglaterra, algum desses troféus, então Solskjaer vai manter o seu trabalho. Se isso não acontecer, penso que têm ali um treinador em preparação. Ele podia trazer com ele um treinador experiente, alguém como Carlos Queiroz», concluiu Sherwood.