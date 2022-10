Cristiano Ronaldo foi substituído no Manchester United-Newcastle e mostrou-se chateado, na altura em que saía do relvado.

O internacional português foi titular em Old Trafford, mas Erik Ten hag trocou-o por Marcus Rashford aos 72 minutos.

Ronaldo não escondeu a insatisfação e foram percetíveis as palavras do português. Bruno Fernandes ainda lhe deu uma palavra, mas a verdade é que o camisola 7 msotrou o seu desagrado pela opção do técnico, numa altura em que o United procurava chegar à vantagem no marcador.