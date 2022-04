A polícia de Merseyside confirmou ainda no sábado que abriu uma investigação ao episódio de Cristiano Ronaldo com um adolescente no final do Everton-Manchester United, em que o internacional português atirou ao chão o telemóvel do adolescente.

Um porta-voz das autoridades disse ao Liverpool Echo: «Confirmamos que estamos a trabalhar com o Manchester United e o Everton após relatos de uma alegada agressão no jogo entre Everton e ManUtd. À medida que os jogadores deixavam o relvado, pelas 14h30, foi reportado que um rapaz foi agredido por um jogador visitante, que deixava o campo. Há inquéritos em processamento e os agentes estão a trabalhar com o Everton para obter imagens CCTV, para além de estarem a inquirir testemunhas para saber se foi cometida alguma ofensa.?

Refira-se que a mãe do rapaz acusa Cristiano Ronaldo de ter agredido e magoado o filho, Jake, de 14 anos, um menino autista e que, de acordo com a progenitora, ficou em estado de choque. O internacional português pediu desculpa públicas através das redes sociais.