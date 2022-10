Cristiano Ronaldo voltou a marcar pelo Manchester United neste domingo, apontando o golo que valeu o triunfo sobre o Everton na Premier League.

Com isso, o internacional português chegou aos 700 golos por clubes ao longo da carreira, feito comentado por Bruno Fernandes após o apito final da partida.

«É duro continuar a contar golos do Cristiano. Todas as semanas parece que bate um novo recorde. Estamos muito contentes porque ele tem trabalhado muito para se reencontrar com os golos», disse, em declarações à BT Sport.

«Vimos no jogo com o Omomia que tentou muito, foi duro, mas o guarda-redes adversário fez boas defesas, o poste também o travou. Não marcou por muito. Mas hoje marcou e ganhámos e isso é o mais importante para ele é que a equipa vença», acrescentou.