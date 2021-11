Ole Gunnar Solskjaer decidiu promover um almoço de equipa antes do importante duelo do Manchester United com o Manchester City. O treinador convidou os jogadores para um encontro no restaurante Cibo, em Hale, Altrincham.



Cristiano Ronaldo foi um dos atletas presentes e acabou a refeição com uma má notícia: uma multa de estacionamento. O Range Rover do avançado português ficou mal estacionado, de acordo com o jornal The Sun, que apresenta imagens para comprovar a infração.



O brasileiro Fred, que se deslocou para o local num Bentley, também apanhou uma multa de estacionamento.

Cristiano Ronaldo slapped with parking ticket after he and Man Utd team head out for bonding lunch ahead of derby https://t.co/UZf8EwupuM — The Sun - Man Utd (@SunManUtd) November 4, 2021