Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, considera que o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United traz «grandes aspetos positivos, mas também problemas.»

«Eles tinham de fazer o negócio, o clube e Solskjaer, precisavam de fechar o negócio, mas o regresso de Ronaldo traz «grandes aspetos positivos, mas também problemas», disse o antigo lateral direito e agora comentador desportivo ao «The Overlap Fan Debate», programa da Sky Bet.

«Digamos que Ronaldo tem de ser gerido. Em 2008, na meia-final da Champions com o Barcelona, fora, ele jogou sozinho lá na frente com o Rooney e o Ji-Sung Park por fora e o Tévez em cima do Busquets. Isto porque não dá para o carregar nos jogos grandes e Cristiano Ronaldo não trabalha o suficiente», apontou.

«Ele está a jogar na frente, mas nunca o vão ver pressionar. Se pensam que o Manchester United vai tornar-se uma equipa pressionante com ele, isso nunca irá acontecer. Ronaldo não pressionava há 10 ou 15 anos», acrescentou, frisando:

«O que isso faz ao estilo de jogo do United? Vão ser uma equipa mais de contra-ataque? Isso será mais complicado porque jogam mais vezes contra equipas inferiores. Solskjaer tem de tomar grandes decisões nas próximas semanas para compensar a chegada de Cristiano», disse ainda Gary Neville.

«Eu disse que o Manchester United podia ganhar a Premier League com [Harry] Kane, mas não com Ronaldo. E disse isso com conhecimento dos dois jogadores. Eu apoio a contratação, adoro-o, mas o Manchester United tem que encontrar uma maneira de jogar para o compensar como fez há 15 anos com Scholes, Ji-Sung Park, Rooney e Tévez… todos os outros fartaram-se de trabalhar para compensar pelo Cristiano Ronaldo», defendeu.

«Se não puserem o Bruno Fernandes, o Mason Greenwood e o Paul Pogba com o Cristiano, vão jogar no contra-ataque, mas não vão ganhar campeonatos. Garanto que não vão», disse ainda Gary Neville.

Veja o vídeo das declarações de Gary Neville abaixo: