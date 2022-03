HISTÓRICO! Cristiano Ronaldo chegou aos 806 golos na carreira e ultrapassou Josef Bican como o melhor marcador de sempre em competições oficiais.

O avançado português bisou na primeira parte da receção do Manchester United ao Tottenham e de acordo com a contabilidade da Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) ultrapassou, por fim, Bican, avançado internacional pela Áustria e Checoslováquia, que se destacou ao serviço do Slavia de Praga nas décadas de 1930 e 1940, tendo apontado um total de 805 golos na carreira.

Este feito de Cristiano Ronaldo foi assinalado pelo próprio Manchester United, na sua conta oficial no Twitter.