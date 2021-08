Cristiano Ronaldo foi para o Manchester United pela primeira vez em 2003, com apenas 18 anos. E, se ainda nos Red Devils se tornou uma estrela, regressa com uma dimensão muito maior (dentro e fora do campo) do que a que tinha quando saiu, em 2009.

Um exemplo disso é a dimensão nas redes sociais. O jogador português é a pessoa mais seguida no Instagram, com 336 milhões de seguidores, bem mais do que todos os clubes da Premier League juntos, que totalizam 184 milhões de seguidores.

O Manchester United é o clube com mais seguidores, 46,1 milhões, bastante menos do que Cristiano Ronaldo.

A própria conta da Premier League na rede social não vai além dos 48,7milhões.