Um início cheio de esperança, um começo que se tornou um pesadelo. Com Cristiano Ronaldo a começar o jogo no banco, o Manchester United perdeu em casa, na estreia de Ten Hag na Premier League, com o Brighton and Hove Albion, por 2-1.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares na equipa da casa, com o lateral direito a começar mal logo no primeiro minuto de jogo. Dalot perdeu a bola e permitiu a Trossard um remate perigoso. Pior foi mesmo quando Gross bisou na partida em espaço de nove minutos e deixou Old Trafford a reviver tempos demasiado próximos e maus.

Logo ali, Ten Hag mandou Ronaldo aquecer e o camisola 7 entrou no segundo tempo para tentar resgatar alguma coisa para o United. O melhor que os red devils fizeram foi reduzir num autogolo de Mac Allister, com muito contributo de Dalot.

O Brighton nunca tinha vencido em casa do ManUtd, mas começou 2022/23 a fazer história e a deixar todas as interrogações em Old Trafford.