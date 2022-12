No primeiro jogo oficial após a rescisão de contrato de Cristiano Ronaldo, os adeptos do Manchester United entoaram o novo cântico dedicado ao português.

A canção já andava a circular nas redes sociais, mas agora foi entoada em Old Trafford, no jogo com o Burnley, a contar para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa.

«Não me importo com o Ronnie, o Ronnie não se importa comigo. O que interessa é o Manchester United», ouviu-se.

Já o clube inglês, no programa oficial do jogo, aproveitou para agradecer o contributo de Cristiano Ronaldo, com a seguinte mensagem nos ecrãs do estádio: «A super estrela portuguesa marcou 145 golos em dois períodos e 436 jogos e ajudou-nos a vencer três Ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga, uma Liga dos Campeões e um Campeonato do Mundo de Clubes.»

Veja o vídeo do novo cântico sobre Ronaldo: