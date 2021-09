Just do it. Again.

Mais do que um desejo, a mensagem exposta no exterior de Old Trafford foi premonitória.

No regresso à velha «casa», agora com a camisola que vestiu durante seis anos e que despira em 2009 já com o estatuto de lenda, Cristiano Ronaldo marcou dois golos na vitória do Manchester United sobre o Newcastle por 4-1.

O Teatro dos Sonhos encheu-se de gente para testemunhar um regresso inverosímil até há um par de dias. Encheu-se de expectativa. De camisolas com o 7. De cartolinas com mensagens e com Ronaldos de um metro e 87.

E desde o primeiro minuto Ronaldo só teve olhos para aqueles 7,5 metros por 2,5. E os outros nove jogadores de campo dos Red Devils quase só tiveram olhos para a nova estrela maior da equipa.

Talvez isso explique uma primeira parte de muitos equívocos do Manchester United. Muita posse de bola no meio-campo contrário, mas incapacidade para desposicionar um conjunto do Newcastle muito afundado no terreno, mas que parecia descodificar bem as intenções dos homens de Solskjaer e mostrava arrojo nas saídas rápidas para o ataque.

Ao quinto remate, já para lá dos 45 minutos, Cristiano Ronaldo voltou a marcar de diabo ao peito 4.507 dias depois. Woodman não travou o remate de Greenwood e Ronaldo chegou rápido para o castigo.

CR7 desceu sorridente até ao balneários e a aplaudir Old Trafford, mas havia mais para a segunda parte.

Mas antes disso o Newcastle cumpriu as ameaças que, a espaços, foi fazendo no primeiro tempo, quando aos 56 minutos Javi Manquillo concluiu com sucesso um contra-ataque.

Seis minutos depois, a lenda recolocou o Man United na frente do marcador com um remate de pé esquerdo após receber com o direito de Luke Shaw e arrancar em velocidade até à área contrária.

A partir daí, os diabos soltaram-se. Controlaram melhor as saídas dos Magpies e agarraram a tranquilidade com selo de qualidade lusitana: o golo da tarde foi da autoria de Bruno Fernandes aos 80 minutos.

Já em tempo de compensação, Lingard assinou a goleada e fechou com chave de ouro uma tarde marcada com o regresso do filho pródigo a casa.

Just did it. Again.