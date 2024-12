Cristiano Ronaldo foi entrevistado na gala de entrega de prémios dos Globe Soccer Awards, nesta sexta-feira, e falou sobre o Manchester United - clube que ficará para sempre ligado ao seu percurso.

Agora que há mais um português no clube, e com grandes responsabilidades, Ronaldo mostrou confiança no trabalho de Ruben Amorim.

«Amorim? Fez um excelente trabalho no Sporting, mas como disse a Premier League é muito difícil, a tempestade vai passar e o sol vai brilhar de novo», remetendo a uma expressão que Amorim usou na apresentação.

Cristiano Ronaldo usou ainda uma metáfora curiosa sobre o momento do clube. Recorreu a um... aquário.

«Premier League é a Liga mais difícil do mundo. Todas as equipas são boas, todas correm, o futebol já não tem jogos fáceis. Já o disse há um ano e meio, o problema não é dos treinadores. É como um aquário. Se houver um peixe doente lá dentro, tiramo-lo e resolvemos o problema. Se pusermos o peixe lá dentro outra vez, vai ficar doente. O problema não é sempre do treinador. É muito mais do que isso», garantiu, sublinhando que ainda «ama» o United.

Ronaldo jogou por duas ocasiões no clube. A primeira entre 2003 e 2009 e a segunda entre 2021 e o final de 2022, saindo em litígio com o treinador Erik Ten Hag.