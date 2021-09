Cristiano Ronaldo celebrou o regresso a Old Trafford com a camisola do Manchester United vestida com dois golos sobre o Newcastle, neste sábado. No final, o internacional português recorreu às redes sociais para assinalar o momento.

«O meu regresso a Old Trafford foi apenas um pequeno lembrete do motivo pelo qual este estádio é conhecido como Teatro dos Sonhos. Para mim, sempre foi um lugar mágico onde se pode alcançar tudo o que se tem em mente», escreveu Ronaldo.

«Junto com todos os meus companheiros de equipa e com o incrível apoio que recebemos sempre da bancada, encaramos o caminho que temos pela frente com confiança e otimismo de que todos estaremos a comemorar juntos no final», continuou.

«Orgulho de estar de volta ao Man. Unidos e a jogar na Premier League mais uma vez, mas acima de tudo, feliz em ajudar a equipa», rematou Cristiano, para final com um 'Let's go, Devils!'.