Cristiano Ronaldo já fez circular 245 milhões de euros em quatro transferências nas últimas 20 épocas.

Aos 36 anos, o jogador português trocou os italianos da Juventus pelos ingleses do Manchester United,a troco de uma verba inicial de 15 milhões, mais oito em variáveis, prescindindo do último ano de contrato em Turim, onde estava desde 2018/19, oriundo do Real Madrid, e auferia um salário anual de 31 milhões.

Ronaldo continua a ser o terceiro atleta que mais dinheiro movimentou no futebol até hoje, numa lista liderada pelo belga Romelu Lukaku, que valeu 327,56 milhões em seis negócios e deixou o Inter Milão este verão para voltar ao campeão europeu Chelsea, por 115 milhões.

Essa transferência destronou Neymar, cuja dupla mudança na carreira totalizou um acumulado de 310,2 milhões, no qual ressaltam os 222 milhões pagos pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona em 2017/18, na operação mais cara da história.

Descoberto pelo observador Aurélio Pereira na Madeira, onde representou Andorinha e Nacional, Ronaldo ingressou aos 12 anos na formação do Sporting e estreou-se pela equipa principal em 2002/03, abrindo uma carreira repleta de golos, recordes e títulos.

O avançado ganhou uma Supertaça na única época como sénior em Alvalade, onde, então com 18 anos, fascinou Alex Ferguson num jogo particular diante do Manchester United (3-1), em 06 de agosto de 2003, de inauguração do novo estádio dos leões.

Foi para o Manchester United por 19 milhões, tornando-se no jovem jogador mais caro do futebol inglês à data suplantou as expectativas e venceu três campeonatos, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça em seis épocas (2003/04 a 2008/09), subindo ao topo com 118 golos em 292 jogos e triunfos na Liga dos Campeões (2007/08), no Mundial de clubes (2008) e na Bola de Ouro (2008).

No verão de 2009, com 24 anos,mudou-se para o Real Madrid, proporcionando 94 mihões aos cofres do Manchester United, protagonizando a transferência e o contrato mais caros do futebol mundial até então e batendo o recorde de assistência no dia da apresentação.

Graças a uma média de golos superior a um por jogo, com 451 tentos em 438 partidas, tornou-se no melhor marcador de sempre do Real Madrid e bateu todos os recordes possíveis em nove épocas (2009/10 a 2017/18), juntando 16 títulos, incluindo duas edições da Liga espanhola e quatro da Champions (2013/14 e de 2015/16 a 2017/18).

Cristiano Ronaldo alcançou a mão cheia de Bolas de Ouro (2013, 2014, 2016 e 2017) e saiu de Madrid há três anos para a Juventus, que pagou 117 milhões para o ter.

Apesar da intacta obsessão de marcar a cada jogada, o avançado venceu apenas dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças, falhando em 2020/21 o 10.º cetro seguido dos bianconeri, que sofreram para garantir o acesso à Champions 2021/22.