O Manchester United divulgou esta terça-feira um comunicado em que revelou os promenores do contrato de Cristiano Ronaldo e as primeiras palavras do jogador português no regresso aos Red Devils.

«O Manchester United é um clube que sempre teve um lugar especial no meu coração e estou impressionado com todas as mensagens que recebi desde o anúncio na sexta-feira», disse o jogador português, citado na nota.

«Mal posso esperar para jogar em Old Trafford, num estádio cheio, e ver todos os adeptos novamente. Estou ansioso para me juntar à equipa após os jogos internacionais e espero que tenhamos uma temporada de muito sucesso pela frente», disse ainda o jogador, que recebeu bastantes elogios do novo treinador, Ole Gunnar Solskjaer.

«Ficamos sem palavras para descrever o Cristiano. Ele não é apenas um jogador maravilhoso, mas também um grande ser humano. É preciso ser uma pessoa muito especial para ter o desejo e a capacidade de jogar ao mais alto nível por um período tão longo.»

«Não tenho dúvidas de que ele continuará a impressionar-nos a todos e a sua experiência será muito importante para os jogadores mais jovens da equipa. O regresso de Ronaldo demonstra o apelo único deste clube e estou absolutamente feliz por ele voltar para onde tudo começou», disse ainda o técnico.