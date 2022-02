Regressado a Old Trafford esta temporada, Cristiano Ronaldo faz um balanço positivo destes primeiros meses.

«Sair do Sporting e vir para Manchester foi a mudança da minha vida. E agora voltar aos 36 anos foi também um momento muito bom, sendo um homem de família, com muitos filhos, ganhar o que já ganhei no futebol, mostrar tudo o que já demonstrei e criar uma página na história do futebol», começou por dizer, em entrevista à DAZN.

«Mas, além isso, o que eu queria era chegar e mostrar a mim mesmo que era capaz de jogar ao alto nível. Acho que não dececionei as expectativas, porque talvez as pessoas estivessem à espera de um Cristiano diferente e não, foi ao contrário. Cheguei bem, a marcar golos, principalmente na Liga dos Campeões, que marquei em todos os jogos. Sinto-me bem, foi uma boa mudança voltar a casa tantos anos depois. Para mim foi motivo de orgulho e enorme satisfação», acrescentou.

O internacional português garante que ainda continua com a mesma vontade de conquistar títulos, apesar de reconhecer as mudanças pelas quais passou nos últimos anos.

«Tens que ser inteligente e saber que aos 18, 20 ou 25 não és o mesmo que aos 35. E isso é a maturidade, a experiência, a inteligência para entender que talvez perdes algumas coisas para ganhar outras e ter equilíbrio para continuar a competir e estar ao mais alto nível», vincou.

Ronaldo sublinhou também que «ano após ano os números falam por si». «Não preciso de dizer que sou muito bom, porque os números estão aí. Factos são factos, o resto não importa. É por isso que estou muito feliz com a minha forma, ainda estou a marcar golos, a ajudar os companheiros, equipas, tanto na seleção quanto no Manchester United e é por isso que quero continuar.»

«É difícil dizer que não quero mais, porque se estou num clube que me dá a oportunidade de ganhar mais coisas, porque não. E na selecção também. Sei que não tenho muitos mais anos a jogar, mais quatro ou cinco, vamos ver.»

A terminar, o capitão da seleção nacional considerou que a sua carreira até ao momento «foi uma jornada muito bonita».

«Deixei uma marca em todos os lugares em que estive. Acho que não há jogador na história que possa se orgulhar de dizer que onde quer que ele tenha ido, deixou uma marca, e isso deixa-me feliz», concluiu.

Esta temporada, Cristiano Ronaldo soma 29 jogos pelo Man. United, nos quais apontou 15 golos e ainda distribuiu três assistências.