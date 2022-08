Cristiano Ronaldo saiu do banco de suplentes nos minutos finais para participar numa grande vitória do Manchester United sobre o rival Liverpool. Depois de ter protagonizado um momento no aquecimento do encontro, o internacional português só entrou em campo aos 86 minutos no 2-1 do clube de Old Trafford ao eterno rival.

O pré-jogo foi quente. Não bastava a posição do United na Premier League, sem pontos e vindo de uma goleada em Brentford, ainda houve uma manifestação contra a família Glazer, proprietária do emblema britânico. E, claro, com tudo o que se tem passado em redor de Cristiano Ronaldo.

O grande duelo de Inglaterra não trazia pressão apenas para os red devils. O vice-campeão inglês e europeu ainda não tinha vencido nesta edição do campeonato e, portanto, também necessitava dos pontos.

O início do jogo, porém, mostrou um Manchester United disposto não só a responder ao desaire de Brentford, como a tentar desde cedo causar grande aflição ao Liverpool. Aos quatro minutos de jogo, Bruno Fernandes deixou Rashford de frente para a baliza de Alisson, mas o inglês desperdiçou a ocasião.

O médio ex-Sporting fez uma belíssima exibição - apesar de um momento insólito que ia provocando um autogolo – e aos dez minutos o internacional português voltou a dar um golo a um colega: Elanga atirou ao poste.

O 1-0 não demorou e só confirmou o excelente início dos red devils. Com uma frieza brutal, Jadon Sancho recebeu de Elanga na área e sentou toda a defesa do Liverpool. Ao detalhe, Bruno Fernandes até disse ao inglês para onde colocar a bola.

A resposta foi imediata, Luis Diaz combinou com Firmino e o colombiano atirou muito perto. De seguida, Alisson desviou com espetacular defesa um livre de Eriksen. Ora, se o resultado e as principais ocasiões eram do United, é verdade que a bola era do Liverpool.

A entrada do português que melhorou o Liverpool

Ao intervalo, havia 30 por cento de posse para os red devils o que mostrava bem como se desenrolava a partida. Uma ideia que o segundo tempo iria tratar de compor.

Com Martial a substituir Elanga, o United viu Salah atirar para fora num canto para depois ferir de novo o Liverpool. Martial assistiu Rashford, no limite do fora de jogo, e o inglês atirou para o fundo das redes. O jogo quase ficou sentenciado pouco depois, com o avançado britânico a rematar forte, mas por cima da baliza contrária.

Entre as muitas substituições no jogo, Fábio Carvalho entrou em campo pelo Liverpool e juntou-se no relvado aos compatriotas e adversários Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O sub-21 nacional teve influência não só no jogo, como no resultado. O Liverpool melhorou com Fábio Carvalho e foi a recarga de um remate do ex-Fulham que Salah cabeceou para o 2-1.

Ronaldo entrou pouco depois e pouco também fez. Rematou para fora, nos escassos minutos no relvado e pôde festejar o primeiro triunfo do United na Premier League 2022/23 e que deixa o Liverpool no 16.º lugar entre 20 equipas. O Manchester United é 14.º e pelo menos a semana vai ser de regozijo por uma grande vitória sobre o maior rival da história.