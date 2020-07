Cristiano Ronaldo foi peça chave para o Manchester United contratar Bruno Fernandes ao Sporting no último mercado de transferências.

Isso mesmo revelou o Ole Gunnar Solskjaer, que ligou ao avançado Juventus para pedir informações sobre o colega de seleção.

«Chegar ao Cristiano Ronaldo foi fácil para mim, pedi o número dele ao Evra. As recomendações que ouvi de Ronaldo deixaram o Bruno numa boa posição», disse o treinador dos red devils, no podcast The High Performance.

Solskjaer deixou depois rasgados elogios a Bruno Fernandes: «É muito exigente, comigo e com os colegas de equipa. No primeiro dia no clube cumprimentou toda a gente. Não chegou aqui a pensar ‘eu sou o maior’. Nada disso, cumprimentou individualmente todos os funcionários.»

«E claro, tem talento. Dá para ver que a qualidade está lá. Vimos isso durante muito tempo, mas ele ainda cresce mais quando é importante. Ele cruzou, assistiu, marcou golos, penáltis. Fez isso num período de tempo mais curto do que o esperado.»