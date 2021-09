O regresso de Cristiano Ronaldo aos jogos com a camisola do Manchester United, 12 anos depois, ficou marcado por um bis, pela euforia dos adeptos dos Red Devils, mas também por uma mensagem no céu de Manchester.

Um avião sobrevoou o estádio durante o jogo com o Newcastle com uma tarja que dizia: «Believe Kathryn Mayorga» [Acreditem em Kathryn Mayorga].

A iniciativa foi do grupo feminista Level Up para recordar as acusações a Cristiano Ronaldo de abuso sexual feitas pela norte-americana em 2018.

«Fizemos um avião sobrevoar o estádio do Manchester United e a nossa mensagem é simples: Acreditem em Kathryn Mayorga. Vamos dizer não à cultura do silêncio em torno do abuso da comunidade do futebol. Sejam solidários com Kathryn e com os sobreviventes», escreveu o grupo numa mensagem nas redes sociais.

«Não se trata apenas de solidariedade com Kathryn, mas com todos os sobreviventes de violência sexual. É sobre quebrar o silêncio em torno do abuso e dizer a verdade. Juntos, podemos enviar uma mensagem a Ronaldo, clubes de futebol e adeptos em todo o mundo que o abuso sexual não pode ficar fora do campo e os sobreviventes não serão ignorados», diz ainda o grupo em comunicado.

☄️ We flew a plane over the Man United football ground and our message is simple: Believe Kathryn Mayorga.



Let’s say NO to the culture of silence around abuse from the football community. Pledge your solidarity with Kathryn & survivors: https://t.co/YZgcxou75E pic.twitter.com/jvGVOBYTIP — Level Up (@we_level_up) September 11, 2021

Recorde-se que em 2018 Kathryn Mayorga, que conheceu Ronaldo em 2009, durante uma festa em Las Vegas, avançou com uma queixa-crime, alegando ter sido vítima de uma violação.

O processo judicial acabou por ser encerrado, uma vez que os procuradores consideraram que não foram recolhidas provas suficientes para acusar o jogador.