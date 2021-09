Cristiano Ronaldo acaba de chegar a Old Trafford com a comitiva do Manchester United, que a partir das 15 horas vai defrontar o Newcastle em jogo da Premier League.

O português, que está de regresso a Inglaterra, provocou o delírio entre os adeptos, que aguardavam no exterior do estádio.

Ronaldo cumprimentou a multidão assim que saiu do autocarro, numa receção feita debaixo de aplausos e gritos de incentivo.

Acompanhe o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.