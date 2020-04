A UEFA recordou, esta quarta-feira, um dos golos mais espetaculares da carreira de Cristiano Ronaldo: o famoso remate de fora da área frente ao Futebol Clube do Porto, no Estádio do Dragão.

O momento aconteceu exatamente há 11 anos e teve lugar na 2ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da época 2008/09. Depois de um empate a duas bolas em Old Trafford na 1ª mão, os red devils sobreviveram à eliminatória graças a este 'míssil' de Ronaldo.