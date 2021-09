Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United 12 anos depois e a euforia dos adeptos dos Red Devils era grande. A estreia em casa, no Teatro dos Sonhos de Old Trafford, era perfeita para a festa do regresso e o ponto alto seria o momento do golo.

E assim foi, o jogador português marcou, não um, mas dois golos e os adeptos cumpriram a sua parte. Puxaram pelas cordas vocais para entoarem um «Siiim» em uníssono. O efeito do estádio cheio a gritar com Ronaldo é arrepiante, como pode ver (e ouvir) no vídeo abaixo: