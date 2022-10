Ten Hag garante que Cristiano Ronaldo está a treinar com boa disposição e as imagens da sessão de trabalho desta quarta-feira confirmam as palavras do treinador do Manchester United.

«Não o vejo infeliz. Está feliz, está a treinar bem e a desfrutar. Não está contente por não ter jogado no domingo, claro, mas se perguntam sobre o treino, ele está feliz a treinar. É óbvio que quer jogar e fica zangado quando não joga», disse o técnico, em conferência de imprensa.

No treino, durante o tradicional meinho, Cristiano Ronaldo conseguiu fazer um túnel a Lisandro Martínez com um bom jogo de pés e ficou eufórico, arrancando sorrisos aos companheiros de equipa perante tamanha maldade.

Ora veja: